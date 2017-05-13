أنقذت القوات البحرية بالبحر الأحمر 24 سائحا من الغرق في حادث احتراق لنش سياحي اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

وكان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من حسن الطيب رئيس جمعية البيئة والإنقاذ البحري بالغردقة يفيد بنشوب حريق في لنش سياحي شمال الغردقة، فتم على الفور إخطار القاعدة البحرية التي تمكنت من إنقاذ جميع الركاب وعددهم 24 سائحا، وطاقم المركب دون إصابات وتم التعامل مع الحريق.