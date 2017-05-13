 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 04:42 مساءً
روابط سريعة
إنقاذ 24 سائحا من الغرق في احتراق لنش سياحي بالغردقة
لنش سياحي- مركب -قارب

إنقاذ 24 سائحا من الغرق في احتراق لنش سياحي بالغردقة

2017-05-13 15:54:53
محيط: أ. ش. أ

أنقذت القوات البحرية بالبحر الأحمر 24 سائحا من الغرق في حادث احتراق لنش سياحي اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

وكان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من حسن الطيب رئيس جمعية البيئة والإنقاذ البحري بالغردقة يفيد بنشوب حريق في لنش سياحي شمال الغردقة، فتم على الفور إخطار القاعدة البحرية التي تمكنت من إنقاذ جميع الركاب وعددهم 24 سائحا، وطاقم المركب دون إصابات وتم التعامل مع الحريق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3