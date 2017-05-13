 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 04:47 مساءً
روابط سريعة
ناسا تتخلى عن المحركات الروسية الفضائية بحلول عام 2019
59142fb8c361881f6c8b45ed

ناسا تتخلى عن المحركات الروسية الفضائية بحلول عام 2019

2017-05-13 15:50:36

تنوي شركة “Aerojet Rocketdyne” الأمريكية أن تنتج، بحلول عام 2019، محركات من شأنها أن تحل مكان محركات “أر دي-180” الروسية، التي تنصب حاليا في محركات صاروخ “Atlas V” الأمريكي.

وتقدمت الشركة بهذا الإعلان بعد نجاح التجارب الأولى لحجرة الاحتراق للمحرك الجديد “AR1”.

وقال رئيس شركة “Aerojet Rocketdyne”، أبلين درايك، إن “نجاح هذه التجربة المهمة يسمح لنا بالقول إن المحرك سيكون جاهزا للتحليق الفضائي بحلول عام 2019”.

وأشار درايك إلى خصوصيات إنتاج المحرك، حيث تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع بعض أجزائه. كما تستخدم فيه سبيكة خاصة أساسها النيكل، الأمر الذي يسمح بالتخلي عن معادن نادرة غالية تستعمل حاليا عند إنتاج محرك “أر دي-180” الروسي.

يذكر أن محرك AR1، شأنه شأن محرك “أر دي-180” الروسي، يعمل بالوقود السائل حيث يستخدم الكيروسين كوقود، والأوكسيجين كمؤكسد، لذلك سيكون من السهل أن يأخذ مكان المحرك الروسي في صاروخ “Atlas V”.

أما محرك BE-4 الذي تعمل شركة Blue Origin على تصميمه، والذي يعد محركا منافسا لـ “AR1” فإن تركيبه في صاروخ “أطلس” سيتطلب إدخال تعديلات مبدئية في تصميم الصاروخ.

المصدر: لينتا. رو

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3