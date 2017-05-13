ناسا تتخلى عن المحركات الروسية الفضائية بحلول عام 20192017-05-13 15:50:36
تنوي شركة “Aerojet Rocketdyne” الأمريكية أن تنتج، بحلول عام 2019، محركات من شأنها أن تحل مكان محركات “أر دي-180” الروسية، التي تنصب حاليا في محركات صاروخ “Atlas V” الأمريكي.
وتقدمت الشركة بهذا الإعلان بعد نجاح التجارب الأولى لحجرة الاحتراق للمحرك الجديد “AR1”.
وقال رئيس شركة “Aerojet Rocketdyne”، أبلين درايك، إن “نجاح هذه التجربة المهمة يسمح لنا بالقول إن المحرك سيكون جاهزا للتحليق الفضائي بحلول عام 2019”.
وأشار درايك إلى خصوصيات إنتاج المحرك، حيث تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع بعض أجزائه. كما تستخدم فيه سبيكة خاصة أساسها النيكل، الأمر الذي يسمح بالتخلي عن معادن نادرة غالية تستعمل حاليا عند إنتاج محرك “أر دي-180” الروسي.
يذكر أن محرك AR1، شأنه شأن محرك “أر دي-180” الروسي، يعمل بالوقود السائل حيث يستخدم الكيروسين كوقود، والأوكسيجين كمؤكسد، لذلك سيكون من السهل أن يأخذ مكان المحرك الروسي في صاروخ “Atlas V”.
أما محرك BE-4 الذي تعمل شركة Blue Origin على تصميمه، والذي يعد محركا منافسا لـ “AR1” فإن تركيبه في صاروخ “أطلس” سيتطلب إدخال تعديلات مبدئية في تصميم الصاروخ.
المصدر: لينتا. رو
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