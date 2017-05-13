أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار خدمة الكهرباء من المقرر لها أن ترتفع حتى تصل للأسعار العالمية خلال 7 أعوام، نافيا ارتفاع رسوم الخدمة على “محدودي الدخل” والمستخدمين للكهرباء بحد أقصى 250 كيلو وات.

وأوضح ياسر عمر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم السبت، أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الكهرباء في مصر أثرت ايجابا وقضت على المشاكل والأزمات في القطاع حيث تحقق الدولة حاليا فائض في انتاج الكهرباء.

وأشاد بإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي الذي أعلن عن نجاح مصر في الإصلاح.

وأضاف أن هناك اجتماع من المقرر حدوثه قريبا بين عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية ووزير البترول المهندس طارق الملا للاطمئنان على عدم ارتفاع المنتجات البترولية التي تمس “محدودي الدخل”، مؤكدا ان تحرير أسعار المنتجات البترولية ستحدث بنسبة لن تتجاوز الـ15 % سنويا.

وأعرب عن حرصه في عدم زيادة سعر “السولار وبنزين 80” مراعاة لـ”محدودي الدخل”، متوقعا ارتفاع أسعار “بنزين 92” بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 % خلال فترة الموازنة القادمة.