خبير حالات حرجة: الإفراط في تعاطي المسكنات شائعة الاستخدام المنزلي خطر2017-05-13 15:51:48
كشفت نتائج أحدث الأبحاث الطبية، التى أجريت فى المملكة المتحدة، عن حقيقة طبية تؤكد أن الإفراط فى تناول المسكنات شائعة الاستخدام فى المنازل يتسبب فى حدوث جلطات بالقلب تهدد الحياة وقد تودى بها للموت.
صرح بذلك اليوم السبت الدكتور محمود الشربينى أستاذ العناية المركزة والخبير فى طب الحالات الحرجة، محذرا من استخدام الأدوية المضادة للإلتهاب، والتى تستخدم كمسكنات بجرعات كبيرة ولمدة تتراوح ما بين أسبوع وشهر، لما أثبتته أحدث هذه الدراسات من أن استخدامها وغيرها من مجموعة مضادات الإلتهابات تتسبب فى زيادة احتمالات الإصابة بجلطات فى القلب.
وأشار الشربيني، الطبيب المصرى المغترب فى بريطانيا والموجود حاليا في القاهرة، إلي أن نسبة خطورة استخدام هذه العقاقير تزيد كلما زادت الجرعات المستخدمة، خاصة وأنه من المعروف أنها تستخدم بكثرة بدون استشارة الطبيب فى المنازل فى علاج الصداع وآلام الظهر والعظام والمفاصل وكمخفض للحرارة.
وناشد الشربينى وزارة الصحة بالعمل على توعية المواطنين بخطورة الاستخدام العشوائى للأدوية والعقاقير عامة ولهذه المسكنات خاصة، فى ضوء نتائج هذه الأبحاث والتركيز على مضار سوء الاستخدام بدون إشراف طبى، مشيرا إلى أهمية أن تخضع عملية بيعها وشرائها في الصيدليات لوصفها بواسطة الأطباء، وأن تساهم وسائل الإعلام فى زيادة وعى المواطنين بمخاطر سوء استخدام المسكنات بدون تعليمات من الطبيب المعالج.
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