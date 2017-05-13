نشر رئيس الوزراء الكندي، “جاستن ترودو” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من الصور مع ابنه داخل مكتبه بمقر الحكومة الكندية.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومعجبي السياسي الوسيم، حيث حازت الصور على آلاف المشاركات ومئات آلاف من الإعجابات والتعليقات .

يذكر أن جاستن ترودو من مواليد 25 ديسمبر 1971، هو رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي الكندي.

وترودو متزوج مقدمة برامج تليفزيونية تدعى “صوفي جريجوار” منذ عام 2005، ورُزق منها بـ3 أولاد هم صبيان وبنت.