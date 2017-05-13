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تحذيرات بعد أكبر هجوم إلكتروني في العالم
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تحذيرات بعد أكبر هجوم إلكتروني في العالم

2017-05-13 15:07:32

حذّرت واشنطن من دفع فدية لقراصنة إلكترونيين قائلة إنّ ذلك لن يضمن استعادة البيانات.

وجاءت هذه التحذيرات في خضمّ هجمات إلكترونية ضربت خوادم شركات ومؤسسات في نحو مئة دولة وشلّت قطاعات حيوية في عملية وصفت بالأكبر في التاريخ.

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