صرح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن عدد من تقدموا لتحديث بياناتهم التموينية يوم الخميس بلغ نصف مليون مواطن،وإجمالي من تقدموا حتى الآن لتحديث بياناتهم بلغ ٦٠ مليونا و٣٠٠ ألف مواطن، لافتا إلى أن المتبقي حتى الان حوالي ١٠ ملايين مواطن ولديهم فرصة حتى ٣٠ يونيو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القاضى بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت عقب اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين.

وقال وزير الاتصالات أن التحديث يتم مجانا والدولة تتحمل كافة التكاليف الخاصة بالتحديث، مشيرا إلى أن ما يحدث طفرة حيث يتم التحديث من خلال الموقع الإلكتروني المخصص ومكاتب البريد، بالإضافة إلى مكاتب التموين وبقالي التموين.

وأوضح أنه وجه رئيس الهيئة القومية للبريد لفتح مكاتب إضافية لاستيعاب كافة المواطنين الذين يقومون بتحديث بياناتهم، كما تم زيادة عدد ساعات العمل للمكاتب التي تقدم هذه الخدمة.

وأضاف وزير الاتصالات أن تنقية قواعد البيانات الخاصة ببطاقات التموين سيساهم في ربطها بقواعد البيانات المختلفة على مستوى الدولة ، حيث سيتم ربط قاعدة بيانات التموين بالأحوال المدنية بالمواليد والوفيات والجوازات والجنسية ، موضحا أن هذه المنظومة منظومة محكمة لتقديم الخدمات لمستحقيها، كما أن البطاقات الجديدة ستكون بصورة شخصية وستكون لكافة الخدمات وليس التموين فقط.

وأكد أننا ما زلنا في مرحلة تحديث بيانات كافة المواطنين ولجنة العدالة الاجتماعية حددت ٣٠ يونيو كآخر موعد للتحديث و الغرض الرئيسي هو وصول الدعم لمستحقيه.