توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى تقنية حديثة تم استخدام فيها الحمض النووي لدى الفئران لاستئصال فيروس الإيدز الذي يعيش به 7ر36 مليون شخص في العالم في نهاية 2015 وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وقد شرح العلماء الأمريكيون التقنية التي استخدموها ونجحوا من خلالها في استئصال فيروس الإيدز لدى الفئران الحية، حيث استخدموا بكتيريا تعمل تعديل جينات الحمض النووي لوقف نشاط الجينات المصابة بالفيروس.

واستطاع الباحثون في جامعة بيتسبرج الأمريكية في التقاط جزئيات من الجينات المصابة بالفيروس والعمل على وقف نشاطها بل واستئصاله نهائيا بهذه التقنية الجديدة.