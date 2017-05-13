دراسة تؤكد العلاقة بين الوراثة والتهابات البنكرياس المبكرة لدى الأطفال2017-05-13 14:52:52
توصل فريق من الباحثين في مستشفى الأطفال في ولاية “سياتل” الأمريكية، إلى أن التهاب المبكر في الأطفال مرتبط ارتباطا كبيرا مع طفرات وراثية معينة وتاريخ وراثي عائلي.
وشدد الباحثون على أنه على الرغم من ندرة حالات الإصابة بإلتهابات البنكرياس بين الأطفال إلا أن معدلات الإصابة في إزدياد لتقترب من معدلات الإصابة بين البالغين.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه الدراسة بتحليل حالات 342 طفلا دون ال 18 عاما، يعانون من التهاب البنكرياس لتتراوح حدته ما بين الحاد والمزمن.. وقد تم تقسيم الأطفال المرضى إلى ثلاث فئات عمرية، الفئة الأولى للأطفال دون الخامسة، والثانية ما بين 6 إلى 11 عاما، والثالثة الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 12 – 18 عاما.
و قال الدكتور”ماثيو جيفير”رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى “سياتل”للأطفال، ” من المعروف على نطاق واسع أن المواد الكحولية والتدخين في مقدمة عوامل الخطر التي يمكن التعرف عليها بسهولة لدى البالغين الذين يصابون بالتهاب البنكرياس.. ومع ذلك، فإن تحديد الأسباب الكامنة وراء المرض بين الأطفال يشكل تحديا كبيرا”.
وتوصل الباحثون إلى وجود اثنين من الطفرات الوراثية الأكثر شيوعا “التريبسينوجين الموجبة”( PRSS1) و”كيموتربسين.سى” (CTRC).. وقد تم التوصل إلى تواجد طفرة “التريبسينوجين الموجبة”(PRSS1) في 43% من المرضى، في مقابل 14% للطفرة الجينية “كيموتربسين.سى” (CTRC) بين المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس فى وقت مبكر.. كما لوحظ أن المرضى الذين عانوا من التهاب البنكرياس في وقت مبكر في عمر دون الخامسة، حملوا نحو 71% من الطفرات الجينية الوراثية المرتبطة بالمرض، مقارنة بالمرضى الذين عانوا من المرض في وقت لاحق.
وقد شددت النتائج المتوصل إليها – والمنشورة في عدد مايو من مجلة “طب الأطفال”- أن الأطفال الذين يعانون من طفرات جينية في جيني (PRSS1) و(CTRC)، كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، جنبا إلى جنب تأثير العامل الوراثي.
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