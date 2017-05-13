قال رئيس مدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ المحاسب فادى شميس إنه تم الانتهاء من رصف عدد من شوارع مصيف بلطيم بعد الانتهاء من شبكة الصرف الصحي بتكلفة 5 ملايين ونصف المليون جنيه لتسهيل حركة سير سيارات المترددين على المصيف.

وقال رئيس المدينة - في تصريح اليوم السبت- إنه تم إنشاء 6 “مشايات” (طرق) بتكلفة 500 ألف جنيه لوصول المعاقين إلى شاطئ البحر في المصيف لأول مرة.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة بالمصيف محمود خيري الخطيب أنه يتم الآن حصر الشقق السكنية والعمارات والمحال التجارية لاستخراج “بدجات” (شارات) لدخول المصيف بالمجان بجانب عمل لافتات إرشادية للمصطافين وتوفير المنقذين على جميع الشواطئ وتوفير زوارق سريعة لإنقاذ الغرقى.