نيابة باريس تفتح تحقيقا في الهجوم الالكتروني الذي استهدف العديد من البلدان من بينها فرنسا

فتحت نيابة باريس تحقيقا في الهجمات الالكترونية التي استهدفت امس الجمعة العديد من البلدان من بينها فرسا حيث تأثرت مواقع لشركة رينو لصناعة السيارات.

وكانت شركة رينو الفرنسية للسيارات اوقفت حركة الإنتاج في بعض مصانعها في فرنسا بسبب الهجوم الإلكتروني حيث قال متحدث باسم الشركة اليوم السبت إن هذه الخطوة تعد “جزءا من تدابير حماية للحيلولة دون انتشار برامج ضارة”.

وقد افاد خبراء تكنولوجيا معلومات بأن الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي وقع أمس الجمعة، أصاب ما لا يقل عن 75 ألف حاسب في عشرات الدول، وقد تأثر بذلك العديد من المستشفيات في بريطانيا والسكك الحديدية الألمانية وشركة الاتصالات تليفونيكا في إسبانيا.

وأعلن المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أكد في بيان ان “الهجوم الأخير هو بمستوى غير مسبوق وسيتطلب تحقيقا دوليا معقدا لمعرفة المذنبين”، موضحا أن المركز الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية يتعاون مع وحدات الإجرام الإلكتروني في الدول المتضررة والشركاء الصناعيين الكبار لتخفيف التهديد ومساعدة الضحايا.