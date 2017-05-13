محافظ البحرالأحمر: مكانة المرأة في المجتمع راسخة باعتبارها الشريك الأهم2017-05-13 14:58:24
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أن مكانة المرأة في المجتمع راسخة باعتبارها الشريك الأهم، مشيدا بجهود المجلس القومي للمرأة في الدفاع عن قضايا المرأة ونشر الوعي وتحقيق التنمية عبر المبادرات التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ البحر الأحمر اليوم السبت مع رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بديوان عام المحافظة، في إطار زيارتها لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بالمرأة المصرية وإقامة المؤتمرات والندوات الخاصة بالمجلس بمدينة الغردقة.
بدورها، أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية واعتبار عام 2017 هو عام المرأة أعطى للسيدات المصريات دفعة قوية للعمل والنهوض ببلادهن، ولفتت إلى سعي القيادة السياسية الدائم للوصول بالمرأة المصرية إلى المكانة التي تليق بها.
وقالت إن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تصدر استراتيجية للمرأة 2030 وهى أول إستراتيجية للمرأة تقرها الأمم المتحدة وتعتبر الإستراتيجية الوطنية المصرية أساس لوضع الخطط والبرامج من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم وتمكين مشاركة المرأة في كافة المجالات وترسيخ مبدأ المساواة وتوفير سبل الحماية والأمان للمرأة المصرية كما نص عليه دستور البلاد والذي ضمن للمرأة حقوقا غير مسبوقة.
وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء أحمد عبد الله، درع المحافظة لرئيس المجلس القومي للمرأة تقديرا لجهود المجلس في البحر الأحمر كما قامت رئيس المجلس القومي للمرأة بإهداء المحافظ درع المجلس تقديرا لمجهوداته على أرض المحافظة.
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