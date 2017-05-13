أكد الدكتور خالد سعد مدير الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ بوزارة الأثار، أن الوزارة تسعى للاعتماد على فرق بحث أثري مصري بدلا من البعثات الأجنبية واعطاء الأولوية لفرق البحث التابعة للكليات والمعاهد الأثرية في مصر.

وأوضح خالد سعد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن منطقة “تونا الجبل” بمحافظة المنيا تعتبر من أهم المناطق الأثرية في العالم، وينتشر بها مجموعة من المقابر يعود تاريخها منذ عصر الدولة الوسطى حتى نهاية العصر الروماني.

وانتقد عدم وجود مخصصات الأثار في ميزانية الدولة، وقال : “احنا ريقنا نشف في التحدث عن وضع الأثار في ميزانية الدولة”، مشيرا إلى التكاليف الباهظة رعاية وترميم واكتشاف الآثار.