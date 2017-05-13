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إيطاليا: ترحيل تونسي للاشتباه في صلته بمنفذ هجوم الدهس في برلين العام الماضي
حادث دهس في برلين - المانيا

إيطاليا: ترحيل تونسي للاشتباه في صلته بمنفذ هجوم الدهس في برلين العام الماضي

2017-05-13 15:08:29
ا ش ا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية ترحيل تونسي للاشتباه في صلته بأنيس عامري المتهم بتنفيذ هجوم الدهس الذي وقع في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي.

وقالت الوزارة الإيطالية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة باللغة الانجليزية اليوم /السبت/ - إن التونسي البالغ من العمر 36 عاما يدعى سيد يعقوبي، وكان يعيش في مقاطعة “كاتانيا” بجزيرة صقلية بشكل غير قانوني، مضيفة أنه كان يحاول الوصول إلى فرنسا بطريقة غير قانونية عندما اعترضته الأجهزة الأمنية.

يذكر أن أنيس عامري - تونسي تم رفض طلبه للجوء في ألمانيا - قاد شاحنة مسروقة داخل أحد أسواق عيد الميلاد المزدحمة بوسط برلين في ديسمبر من العام الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

ولقي عامري مصرعه بعد أربعة أيام من الهجوم في ألمانيا وذلك في أحد ضواحي مدينة “ميلانو” الإيطالية.

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