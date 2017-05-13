أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بتأجيل محاكمة جمال اللبان، موظف مجلس الدولة و آخرين في قضية “رشوة مجلس الدولة” ، لجلسة 15 مايو ، لطلب الدفاع بالإطلاع على الأوراق و للمرافعة ، ومكنت المحكمة دفاع المتهم بالإتصال بموكليهم بمعرفة النيابة العامة ، وسمحت لذويهم بزيارتهم وفقًا للقانون .

وجاء القرار بعد نظر قرار منع أسرة المستشار الراحل وائل شلبي من التصرف في أموالهم، لجلسة 15 مايو، لضم النيابة العامة صورة من قرار من المنع من التصرف في الأموال وهو محل التظلم.

وأحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وإثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام “اللبان” بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية،.