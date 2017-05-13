وصل إلى ميناء دمياط 9 سفن منها 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة وغادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن إجمالي السفن الموجودة الآن بالميناء وصلت إلى 18 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ومن ناحية أخرى غادر الميناء قطاران بحمولة 2603 طن قمح و149 سيارة بحمولة 6624 طن قمح.. وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 96746 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167667 طنا.

وقد شملت حركة الصادر من الميناء 11950 طن يوريا و 2700 طن فوسفات.