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التموين تسليم مليون و485 الف طن قمح
قمح محلي
قمح محلي

التموين تسليم مليون و485 الف طن قمح

2017-05-13 14:43:31
كتب ربيع شعبان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت أنه تم تسليم مليون و485 الف طن قمح منذ بدء موسم التوريد في أول إبريل وحتى أمس.

وقال المستشار الإعلامي لوزير التموين في تصريح اليوم إن لجان الفرز رفضت 3150 طنا بسبب الشوائب وعدم مطابقتها لدرجات النظافة. مضيفا أن تلقي المحصول مستمر حتى 30 يونيو المقبل.

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