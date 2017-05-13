قلة الحركة والدهون عوامل تقودك لمرض السكر2017-05-13 14:37:38
أكد الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر”IDF” فى تقرير له أن مرض السكرى مرض مزمن يحدث عندما يصاب البنكرياس بخلل، ويصبح غير قادر على إفراز الأنسولين.
وقال التقرير يعتبر الأنسولين هرمونا يقوم البنكرياس بإنتاجه، والذى يعمل كمفتاح للسماح للجلوكوز من الطعام الذى نأكله أن يمر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم لإنتاج الطاقة، وجميع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز فى الدم، حيث يساعد الأنسولين الجلوكوز للدخول إلى الخلايا.
وقال التقرير إن عدم القدرة على إنتاج الأنسولين أو استخدامه يؤدى بشكل فعال إلى رفع مستويات الجلوكوز فى الدم (المعروف باسم زيادة سكر الدم)، على المدى الطويل، وارتفاع مستويات الجلوكوز ترتبط مع الأضرار التى لحقت بالجسم، وفشل مختلف الأعضاء والأنسجة.
وأضاف التقرير أنه فى الوقت الحاضر، لا يمكن الوقاية من مرض السكرى من النوع الأول، ولا تزال المحفزات البيئية التى يعتقد أنها أهم المسببات التى تؤدى إلى تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين فى الجسم لازالت قيد البحث، ويتم إجراء الدراسات عليها.
فى حين أن هناك عدد من العوامل التى تؤثر على تطور داء السكرى من النوع الثانى، فمن الواضح أن الأكثر تأثيرا هى السلوكيات، ونمط الحياة المرتبطة عادة بالتحضر.
ويشمل ذلك استهلاك الأغذية المصنعة على سبيل المثال الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون المحلاة بالسكر، والمشروبات الغازية والأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وفى الوقت نفسه، تتميز أنماط الحياة الحديثة بالخمول البدنى، وتترافق هذه السلوكيات مجتمعة مع زيادة خطر الإصابة بزيادة الوزن، أو السمنة وتطور داء السكرى من النوع الثانى.
وقد أظهرعدد من برامج الوقاية أن تعديل مثل هذه السلوكيات، من خلال تناول الأطعمة الصحية وزيادة النشاط البدنى، يمكن أن يقلل كثيرا من خطر الإصابة بداء السكرى من النوع الثانى، من أجل وقف زيادة مرض السكرى من النوع الثانى.
وأضاف أنه يجب على الجميع تغيير سلوكيات نمط حياتهم عن طريق تعديل النظام الغذائى وزيادة مستويات النشاط البدنى، ولدعم ذلك، قام الاتحاد الفيدرالى الدولى للسكر بمراجعة الأدلة المتعلقة بأنواع الأغذية التى تؤدى للاصابة بمرض السكر، وأكد ضرورة اتباع نظام غذائى صحى يعتمد على تناول الخضروات والفواكه، والابتعاد عن الدهون والنشويات.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT