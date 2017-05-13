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إيطاليا تغرم واتس اب ثلاثة ملايين يورو
واتساب

إيطاليا تغرم واتس اب ثلاثة ملايين يورو

2017-05-13 14:35:46

قالت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا يوم الجمعة إنها فرضت غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) على تطبيق واتساب للرسائل لإجباره المستخدمين على الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع “فيسبوك” الشركة الأم للتطبيق.

كانت سلطات حماية البيانات في دول الإتحاد الأوروبي الثماني والعشرين طلبت من واتساب العام الماضي وقف مشاركة بيانات المستخدمين مع “فيسبوك” نظرا لشكوك بشأن صحة موافقة المستخدمين على الإجراء.

وقالت الهيئة الإيطالية إن التطبيق دفع المستخدمين للاعتقاد بأنه لن يسمح لهم بمواصلة استخدام الخدمة إلا بعد موافقتهم على شروط التي تشمل مشاركة البيانات الشخصية.

وقال متحدث باسم واتساب في رسالة بالبريد الإلكتروني “نراجع القرار ونتطلع للرد على المسؤولين”.

والغرامة المفروضة أقل من الغرامة القصوى المتاح للهيئة فرضها وقدرها خمسة ملايين يورو.

وقالت الهيئة إنها وجدت أيضا أن بعض شروط الاستخدام في واتساب غير منصفة ومنها السماح بتعطيل الخدمة دون إبداء سبب وأن الجهة المقدمة للخدمة هي فقط من له حق إنهاء الإتفاق.

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