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الجيش السوري يستعيد السيطرة الكاملة على حي القابون
مواجهات بين الجيش السوري وداعش في شمال حلب‎

الجيش السوري يستعيد السيطرة الكاملة على حي القابون

2017-05-13 14:41:08
ا ش ا

أعلنت مصادر عسكرية سورية اليوم /السبت/ أن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة الكاملة على حي القابون، شمال شرق العاصمة السورية دمشق، فيما سلمت فصائل مسلحة أسلحتها في درعا بموجب المصالحة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الحكومة السورية توصلت إلى اتفاق تسوية يقضي بتسليم الفصائل المسلحة في بلدة محجة شمال غرب درعا لأسلحتهم الفردية والمتوسطة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن الجيش السوري سيطر على مطار “الجراح” العسكري في ريف حلب الشرقي بشمال سوريا إثر معارك عنيفة مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

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