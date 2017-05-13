شهد محيط استاد الجيش المصري ببرج العرب اليوم /السبت/ إجراءات أمنية مكثفة قبيل انطلاق مباراة الأهلي وزناكو الزامبي، في مستهل مشوار الفريق الأحمر بدورى مجموعات بطولة أفريقيا للأندية.

وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بطول الطرق المؤدية من وإلي الاستاد، وتمت الاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات، وكذا أجهزة كشف المعادن لتسهيل عمليات التفتيش، كما انتشرت عناصر الشرطة السرية بمحيط الاستاد لمنع تسلل أي عناصر من مثيرى الشغب.

وقامت قوات الأمن المنوط بها تأمين الطريق المؤدى للاستاد، بمنع مجموعة من الجماهير التابعة للنادى الأهلي لعدم وجود تذاكر بحوزتهم، وأكد مسئولو الأمن بمحيط الاستاد علي عدم دخول أى شخص إيا كان لا يحمل تذكرة حضور المباراة.