أذاعت قناة “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أولى لقطات من الاكتشاف الأثري غير المسبوق فى منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، وهى عبارة عن مقبرة جماعية ضخمة تتبع طراز الكاتا كومب من المقابر المنحوتة فى الأرض، أو فى الصخر.

والمقبرة متعددة الطوابق وتتضمن آبارًا وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج ومومياء سليمة وكاملة، وبقايا مومياوات وعظام، إضافة إلى التحف المصنوعة من الفخار وغيرها تعود للأسرة 26.