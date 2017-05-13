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نائب: الحكومة وافقت على استغلال طلاب التعليم الفني في التدريب بمقابل
مجلس النواب ـ مجلس الشعب

نائب: الحكومة وافقت على استغلال طلاب التعليم الفني في التدريب بمقابل

2017-05-13 14:35:54

صرح النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن استغلال طلاب التعليم الفني والصناعي في أعمال التدريب بمقابل رمزي.

وأضاف أن الحكومة وافقت على رفع مهارات طالب التعليم الفني والصناعي الإنتاجية لسوق العمل، من خلال التدريب العملي والاشتراك في أعمال صيانة المدارس التابعة للمحافظة التي يتعلم بها الطالب بهدف خلق كوادر قادرة على غزو سوق العمل، والقضاء على البطالة.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح يوفر من موازنة الدولة أموالا باهظة تصرف على صيانة المدارس، ويوفر الملايين المخصصة لصيانة المدارس، ويساهم في رفع بند صيانة المدارس من مخصصات التعليم وتوجيهه في شيء آخر يفيد في العملية التعليمية.

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