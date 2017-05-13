أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره لايبزيج في لقاء الجولة الـ 33 بملعب ريد بول ارينا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

شتارك ، لام ، بواتينغ ، الابا ، بيرنات ، الونسو ، كيميتش ، روبن ، تياغو ، ريبيري ، ليفاندوفسكي

وفي الجانب الآخر جاءت تشكيلة لايبزيج وصيف الدوري على النحو التالي:

يذكر أن بايرن قد احتفل بالفوز بالدوري برصيد 76 نقطة بفارق 10 نقاط عن لايبزيج في المركز الثاني برصيد 66.

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