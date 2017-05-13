 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 03:05 مساءً
روابط سريعة
سباح مصري يتمكن من عبور خليج العقبة بساق واحدة
لسباح المصري عمر حجازي

سباح مصري يتمكن من عبور خليج العقبة بساق واحدة

2017-05-13 14:34:39

تمكن السباح المصري عمر حجازي من عبور خليج العقبة بساق واحدة فقط .

وقال “حجازي”، خلال لقائه ببرنامج “معكم مني الشاذلي”، أنه كان يتوقع أن يسري تيار الهواء في البحر في اتجاه العوم، خلال الـ 4 كيلو الأخيرة من المسافة، حيث تساعده علي الوصول إلى هدفه، وتمنحه قسط من الراحة، لكنه تفاجئ بسكون الرياح والأمواج ما جعل الأمر صعب.

واشار إلى المرافقين له علي المراكب لم يتوقفوا عن التشجيع لمدة 8 ساعات متواصلة.

فيما قال والده، إنه بعد مرور 3 ساعات من مرور المياه الإقليمية الأردنية، استمرت قوات البحرية الأردنية في السير بجانبهم، لمدة 5 ساعات، ورددوا “والله وعملوها الرجالة”، رغم تخطيهم للحدود الخاصة بدولتهم وكان من المفترض أن يعودوا إلى حدود بلادهم.

لسباح المصري عمر حجازي

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3