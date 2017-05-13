تمكن السباح المصري عمر حجازي من عبور خليج العقبة بساق واحدة فقط .

وقال “حجازي”، خلال لقائه ببرنامج “معكم مني الشاذلي”، أنه كان يتوقع أن يسري تيار الهواء في البحر في اتجاه العوم، خلال الـ 4 كيلو الأخيرة من المسافة، حيث تساعده علي الوصول إلى هدفه، وتمنحه قسط من الراحة، لكنه تفاجئ بسكون الرياح والأمواج ما جعل الأمر صعب.

واشار إلى المرافقين له علي المراكب لم يتوقفوا عن التشجيع لمدة 8 ساعات متواصلة.

فيما قال والده، إنه بعد مرور 3 ساعات من مرور المياه الإقليمية الأردنية، استمرت قوات البحرية الأردنية في السير بجانبهم، لمدة 5 ساعات، ورددوا “والله وعملوها الرجالة”، رغم تخطيهم للحدود الخاصة بدولتهم وكان من المفترض أن يعودوا إلى حدود بلادهم.