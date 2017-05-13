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الانتهاء من إنشاء قسم للضربات الحرارية بحميات قنا‎
مستشفى الحميات بقنا

الانتهاء من إنشاء قسم للضربات الحرارية بحميات قنا‎

2017-05-13 13:31:34
محيط: أ. ش. أ

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور أيمن خضاري عن الانتهاء من إنشاء قسم للضربات الحرارية بمستشفى حميات قنا والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى محافظات الصعيد لمواجهة “ضربات الشمس” التي يتعرض لها المواطنون نظرا لارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة - في تصريح له اليوم السبت - أن القسم مزود بأجهزة تكييف مضاعفة وكافة الأجهزة الطبية التي تستخدم في حالات الطوارئ فضلا عن توفير كافة الأدوية والمحاليل الخاصة بعلاج ضربات الشمس بما يساهم في خفض معدلات الوفاة جراء التعرض لها لأعلى درجة ممكنة.

وأضاف خضاري أن مستشفى الحميات بالمحافظة تشهد العديد من عمليات التطوير المستمرة ومنها الانتهاء من قسم الكبد الجديد والمقرر افتتاحه لخدمة المواطنين مطلع الأسبوع المقبل، بجانب البدء في عمليات التطوير بالأقسام الداخلية بالمستشفى “أقسام النساء والرجال” بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى.

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