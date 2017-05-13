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باحثون بريطانيون:المحيطات على شفا فقدان الأكسجين
أسماك المحيطات

باحثون بريطانيون:المحيطات على شفا فقدان الأكسجين

2017-05-13 13:30:18

حذر باحثون بريطانيون من النقص الحاد في الاكسجين بالمحيطات التي أصبحت “على شفا فقدان كل الاكسجين الموجود بها” مما يهدد بانقراض للحياة البحرية قد يستمر لمليون عام.

ويخشى الباحثون من جامعة إكستر من ان تتعرض المحيطات في العصر الحديث لفقدان للاكسجين مثلما حدث في عصور ماضية.
وفحص الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، ما حدث خلال العصر الجوراسي، فوجدوا ان النقص الحاد في الاكسجين تسبب في دفن مزيد من الكربون العضوي في الرواسب الموجودة بقاع المحيط.

وأدى هذا الأمر مع الوقت الى زيادة معدل الاكسجين بالغلاف الجوي، مما اسفر في نهاية الامر عن اعادة تزويد المحيطات بالاكسجين، لكن استعادة التوازن مرة اخرى استغرق مليون عام.

وأكد الباحثون انه يجب على الانسان الحديث ان يعمل للحد من انبعاثات الكربون ليتفادى حدوث ذلك، ففور وقوع حدث كبير مثل فقدان المحيطات للاكسجين، يستغرق الامر وقتا طويلا للغاية ليستعيد نظام الارض توازنه.

المحيطات

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