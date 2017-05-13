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بالفيديو.. «الكائنات الفضائية» تصيب نجوم «الشياطين الحمر» بالفزع
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شعار نادي "مانشستر يونايتد"

بالفيديو.. «الكائنات الفضائية» تصيب نجوم «الشياطين الحمر» بالفزع

2017-05-13 13:34:00
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دعا المخرج السينمائي رادلي سكوت بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي “مانشستر يونايتد” الانجليزي لحضور “عرض سينمائي خاص” فيلمه الرعب ” Alien Covenant” الذي يعرض حاليا بدور العرض في عدد من دول العالم. 
وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الانجليزي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يظهر فيه ردود أفعال لاعبيه أثناء مشاهدتهم للفيلم.
ويظهر في مقطع الفيديو كل من  المدافعين فيل جونز،  لوك شو,  أكسل توانزبي ، ولاعب خط الوسط جيسي لينجارد، وحارس المرمى سرخيو روميرو.
وقد ظهر على وجه “الشياطين الحمر” الفزع في مقطع الفيديو أثناء حضورهم العرض نتيجة المشاهد المرعبة.

https://www.facebook.com/manchesterunited/videos/10154733542237746/
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