أوضح الباحث الأمريكى دوجلاس رايبوك وفريقه من جامعة اركانساس الأمريكية أن أجهزة التسجيل الجيولوجية الصغيرة التى يتم تركيبها فى أنواع من الطيور المهاجرة مثل طائر “الجواثيم” الأمريكى الذى يهاجر سنويا إلى كندا ووسط أمريكا قد تعوقه عن العودة إلى عشه مرة أخرى.

ويقطع هذا الطائر خلال رحلته مسافة طويلة مليئة بالمخاطر ما تتطلب متابعتهم لمراقبته ومعرفة ما يتعرض له من معوقات .

وأشار الباحث الأمريكى إلى أن هذا الجهاز الإلكتروني يزن 4ر0 جرام ويسجل فى ذاكرته لمدة عامين كل ما يتعلق بالرحلة وهو لا يؤثر على قدرته على التكاثر.. لكن 16% من الطيور تمكنت من العودة مرة أخرى إلى عششها بعد فصل الشتاء، فى مقابل عدم تمكن 35% منهم على الرغم من تزويدهم بجهاز فى حجم الخاتم تم ربطه بأرجلهم ليتمكنوا من العودة مرة أخرى.