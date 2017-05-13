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الذكاء الإصطناعى سيحل محل أطباء الجلد والعيون والأشعة فى المستقبل
الذكاء-الاصطناعي

الذكاء الإصطناعى سيحل محل أطباء الجلد والعيون والأشعة فى المستقبل

2017-05-13 13:24:04

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أنه فى المستقبل القريب سوف يمكن الاستغناء عن أطباء العيون والأمراض الجلدية والأشعة ليحل مكانهم الذكاء الاصطناعي لعلاج بعض الأمراض بعد نجاحه فى قطاع التسوق وقطاع السيارة ذاتية القيادة، ليقتحم قطاع الصحة والطب، مما يهدد مستقبل العديد من الأطباء.

وأشارت الدراسة إلى نجاح الذكاء الإصطناعى فى علاج الأورام الجلدية عن طريق استخدام معادلات خوارزمية لتحليل 100 ألف صورة لمعرفة ما إذا كان الورم خبيثا أم حميدا.

وقد أثبت التقدم العلمى فى هذا المجال والذى سوف تشارك فيه كل من شركات ( جوجل)، (ميكروسوفت) و(واى.بى.أم) بتزويد أجهزة الكمبيوتر بكمية من التحليلات وصور الجينوم لمعرفة الخلل الموجودة فى هذه الصور مستعينا بأجراء من الحسابات الخوارزمية.

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