وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 5 آلاف متر مربع بقرية “سبك الضحاك” مركز الباجور لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تجريبي محاكاة للنموذج الياباني.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم - أنه تم التأكيد على ضرورة وضع جدول زمني لسرعة الانتهاء من إنشاء المدرسة الجديدة التي تحاكي النموذج الياباني وستسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشيرا إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يحد من الكثافة الطلابية في الفصول.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تنفيذ مشروع إنشاء 100 مدرسة للتعليم الأساسي على نموذج المدارس اليابانية بعد توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال التعليم من خلال مشروع الشراكة المصرية اليابانية بالتعليم.

وقد تم الاتفاق على إجراء الإصلاح الشامل لقطاع التعليم العام من خلال المشروع، والذى يتضمن جوهر الأسلوب التعليمي والإدارة المدرسية في اليابان ليتم تطبيقه في مصر بناءً على الخبرة اليابانية في التعليم والمعروفة باسم “التوكاتسو” وهو مصطلح يعني “التنمية الشاملة للطالب” من خلال العمل الجماعي بين الطلاب، والأنشطة؛ مما يعزز من قدرات الطفل .