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رضوى سيد تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه بدورة التضامن الإسلامي
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رضوى سيد تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه بدورة التضامن الإسلامي

2017-05-13 13:25:41
محيط - أحمد عبد الخالق

تأهلت رضوى سيد لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه إلي مباراة الميدالية البرونزية وذلك خلال مشاركتها بدورة التضامن الإسلامي والمقامة حاليا بأذربيجان خلال الفترة من 12 وحتى 22 مايو الجاري.
وصعدت “رضوي” عقب فوزها علي لاعبه منتخب باكستان بنتيجة 5/0 في وزن 50 كجم .
ومن المقرر ان تلتقي بلاعبة منتخب الجزائر لتحديد صاحبه الميدالية البرونزية .
وتشارك البعثة المصرية بـ 25 لاعبا ولاعبة من 6 رياضات هي “رفع الأثقال، والملاكمة والسباحة والرماية وألعاب القوى والكاراتيه”.
يذكر أن مصر قد احتلت المركز الثالث في الترتيب العام لدورة التضامن السابقة برصيد 86 ميدالية، بواقع “26 ذهبية و31 فضية و29 برونزية”.

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