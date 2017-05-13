بدأت اليوم السبت امتحانات آخر العام بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية للعام الدراسي 2016 / 2017، حيث يؤديها 64 ألفا و390 طالبا وطالبة موزعين على 373 لجنة بجميع المدارس بقرى ومدن المحافظة وتنتهي يوم الخميس المقبل 18 مايو.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور عبد الله عمارة - في تصريح له اليوم السبت - أنه تم تأمين جميع اللجان والكنترولات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتدعيمها بالإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية متصلة بنحو 10 غرف فرعية بالإدارات التعليمية بالمراكز وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من أولياء الأمور.

وأضاف أنه تم تكليف عدد من المدرسين في جميع التخصصات للمشاركة في أعمال التصحيح والتي ستبدأ أولا بأول تمهيدا لإعلان النتائج في موعد أقصاه أسبوعين من انتهاء الامتحانات.. كما بدأت امتحانات نهاية العام للشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمحافظة دمياط.

وقال ياسر عمر وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة - في تصريح له اليوم - إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات فى هذه المراحل بلغ 300 ألف طالب وطالبة، موزعين على 417 لجنة منها 252 لجنة للابتدائية، و132 لجنة للإعدادية، و33 لجنة للفنية، مشيرا إلى أن لجان الامتحانات تسير بشكل طبيعي حتى الآن دون أية مشكلات.