تنطلق اليوم السبت الموافق 13 مايو الجاري فاعليات، عرض الأزياء ” Cairo Summer Fashion Show CSF3” بمشاركة عدد كبير من مصممي الأزياء بمصر، والوطن العربي،

للمرة الثالثة على التوالي تقوم صاحبة شركة لاميزون إيفنتس لتنظيم عروض الأزياء بالتعاون مع شركة فيجور استوديو بتنظيم عرض أزياء

ومن المقرر إقامته يوم السبت 13 مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

والذي يشارك فية كوكبة من المع مصممين الأزياء في مصر والوطن العربي، والذي يُعرض فيه عدد كبير من أخر صياحات الموضة.

ومن جانبها، قالت سمر ياسين منظمة العرض، إلى أن الهندف منه دعم التصميمات المصرية والعربية والتأكيد علي قدرتها علي جذب قطاع عريض من المهتمين، بالإضافة إلى تنوع المصميين من مختلف البلاد بالوطن العربي.

ويشارك في العرض المصممة الكبيرة سميرة الحلواني والمصممة الرائعة منى المنديل من السعودية والمشاركة الأولى لمصمم الأزياء المصري أحمد حافظ بالمهرجان وللمرة الثانية على التوالي تشارك مصممة الأزياء المتميزة عبير شطا بالنسخة الثالثة، كما تشارك من عمان المصممة العالمية أسماء الحارثية وتشارك نهلة ياسين بميني كولكشن ولأول مرة بالمهرجان تقدم ياسين عرض رجالي بأنامل المصمم الشاب علاء الشافعي، بحضور سفيرة الموضة جينا سلطان كضيفة شرف للحدث.

وأشارت ياسين، إلى وجود دعم للمصممين الأزياء الشباب وعلي رأسهم جينا نصر، وولاء حامد، سهام طه و شروق عبد المجيد الحاصلة على المرتبة الرابعة بالمسابقة الذين قد شاركوا بالموسم الأول لمسابقة مصممين الأزياء بالموسم الفائت فقد قررت سمر ياسين أن تتيح الفرصة لهم بعرض 3 تصميمات لكل منهم بالنسخة الثالثة للحدث.

ويحضر الحفل كوكبة من الاعلاميين وسيدات المجتمع وكما عودتنا ياسين بتكريم النجوم كمرآة تعكس آخر خطوط الموضة ستكرم اسرة مسلسل هبة رجل الغراب ومسلسل الأب الروحي ودرة ودنيا عبد العزيز والعديد من النجوم، كما تختص بمكياج العارضات كل من الماكيرة شيماء عبد الحميد، والماكيرة دينا أشرف، والماكيرة راندا الناخبي من السعودية، والماكيرة فيفيان فوزي، بالإضافة إلى حضور مصففة الشعر نجاة من السعودية، و مصممة الفضة غادة العقيل.