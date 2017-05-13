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مصلحة الجوازات والهجرة تواصل استخراج شهادات التحركات للمواطنين على مستوى الجمهورية
موظفين في مص

مصلحة الجوازات والهجرة تواصل استخراج شهادات التحركات للمواطنين على مستوى الجمهورية

2017-05-13 13:35:57
أ ش أ

واصلت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية استخراج شهادات التحركات للمواطنين من خلال كافة الأقسام المختلفة للمصلحة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية.
وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية بتلقي طلبات المواطنين من خلال الأقسام المختلفة للمصلحة لإصدار شهادات التحركات وإرسالها للمصلحة لإعداد الشهادات وتسليمها للمواطنين في غضون أسبوع.
ويصل إجمالي قبول طلبات استخراج شهادات التحركات يوميا نحو 500 طلب بديوان المصلحة، و800 إلى 1000 طلب يوميا بالأقسام الجغرافية المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الخدمية بالوزارة تقديم الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتلافي المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية.

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