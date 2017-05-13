نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخص، بحوزته نحو 12 كيلو جراما من مخدر الحشيش، قبل ترويجه بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو (أحمد ف.م.) “27سنة عامل، بإحدى البواخر السياحية، ومقيم بالقليوبية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، سوقا لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته 11 كيلو و825 جراما من مخدر الحشيش، و500 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.