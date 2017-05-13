أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية العملية الإرهابية التى وقعت بمدينة بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى لمقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين بجروح فى الانفجار، الذى استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ ، وأعلن تنظيم ” داعش” الإرهابى مسئوليته عن الهجوم الغادر.

وأكد مرصد الإفتاء فى بيان له اليوم، أن الشريعة الإسلامية ترفض كافة صور الإرهاب والعنف وترويع الآمنين دون وجه حق ، مشددا على أن تلك الأعمال الإرهابية تقوم بتشويه صورة الإسلام الذي دعا إلى التسامح والتعايش والمحبة والرحمة، كما أنها تخالف صريح القرآن الكريم والسنة النبوية اللذين أكدا على حرمة إرهاب الناس والاعتداء عليهم وترويعهم.

وأشار المرصد إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف أنحاء العالم ، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بفاعلية لاستئصال جذور هذا الإرهاب الأسود وشروره.

وأوضح مرصد الإفتاء أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ولا بد من التكاتف والعمل سويًّا على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر.

يذكر أن تنظيم “داعش” الإرهابى قد أعلن عن مسئوليته عن الهجوم الذى استهدف نائب رئيس مجلس الشيوخ فى باكستان، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرون، بجروح فى الانفجار، الذى وقع فى محافظة بلوشستان المضطربة جنوب غرب باكستان.