قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب”، تشكيل لجنة من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و مدير عام الشركة و المستشار القانونى للشركة لدراسة مقترح رئيس المجلس بشان تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط الأستثمار العقارى و بيع و شراء و تاجير الوحدات السكنية و تقسيم الأراضى و التنمية العقارية خاصة.

وذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء للنهوض بقطاع الأستثمار العقارى و تنمية و سن التشريعات المحفزة على الأستثمار و جذب رؤوس الأموال على ان تودع اللجنة تقريرها عن هذا المقترح فى خلال 3 شهور لتقرير ما يتبع فى شان هذ المقترح و اجراءات تنفذه.

كما قرر المجلس، الموافقة على تشكيل لجنة من مدير عام الشركة و المدير المالى و مدير الشئون القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة و تحصيل ديونها.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شمال الصعيد للتنمية، خلال الربع الأول من 2017، ارتفاع خسائرها بنسبة 337% على أساس سنوي.