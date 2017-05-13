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الحكم فى طعون المحامين المطالبة بإلغاء شروط تجديد العضوية 17 يونيو
نقابة المحامين

الحكم فى طعون المحامين المطالبة بإلغاء شروط تجديد العضوية 17 يونيو

2017-05-13 13:09:22
متابعات

أمرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بمد أجل الحكم فى الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، لجلسة 17 يونيو المقبل.
اختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

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