ربما تكون أختك ، ربما تكون ابنتك ، ربما تكون احد جيرانك أو زميلتك ، وشاءت الظروف ان تنفصل عن زوجها لأسباب أصبحت معها العشرة الزوجية مستحيلة ، ونعلم ان البيوت أسرار ، ولكن هل هذا يعنى ان ننظر للمرأة المطلقة نظرة دونية “حقيرة” على انها امرأة مستباحة ، وبالتالى يستباح معها اى شئ؟ !

هل فكرت لو كانت أختك او ابنتك هل تطيق ان ينظر لها الناس تلك النظرة المختلة؟

غالبا تقع المرأة المطلّقة أسيرة هذه الحالة الذهنية المختلة بسبب رؤية المجتمع السلبيّة لها ، ويفضل فى هذا الكثيرات عدم الافصاح عن حالتهن الاجتماعية خاصة اذا كانت تخشي على نفسها من المجتمع وكثرة التساؤلات والسخافات التى تمر بها .

واذا شاءت الظروف بالنسبة لك واحببت وقررت الارتباط بامراة مطلقة فضع فى يقينك انها تساوى تماما اختيارك للفتاة التى لم تتزوج ، انثى لها من المشاعر والحقوق والواجبات والاحترام ما يجعلك تفضل الارتباط بها عن غيرها ، ولهذا ضع فى يقينك التالى عند الارتباط بها :

لا تقارن نفسك بطليقها

مقارنة نفسك بطليقها على مستوىً عاطفي ومادي وجسدي سيجعلها تنفر منك فقد تطلّقت من زوجها السابق لأنّها لا تريد أي شيء مرتبط به.

هي ليست امراة “مستخدمة”

لا تعاملها على أنّها إمرأة “مستخدمة” ولا تسمح لأي أحد من عائلتك أو أصدقائك أن ينعتها بهذه الكلمة لأنّها إمرأة وإنسان عادي وكونها مطلّقة لا يُجرّدها من أي من حقوقها.

من حقّها أن تحب

كأي شخص خرج من علاقةٍ عاطفيّة ويطلب فرصةً جديدة في الحب، المرأة المطلّقة شخص من حقّه أن يحبّ لأنه بطبيعة الإنسان، لا يستطيع العيش من دون حب.

لا يحق لأصدقائك أو أقاربك أن يحكموا عليها

ليس من حق أي شخص أن يحكم على الآخر فقط لأنّه خرج من علاقة زواجٍ فاشلة ولصق صفة “مطلّقة” على المرأة لا تعني أن نجرّدها من إنسانيّتها.

كونها مطلّقة لا يعني أنّها تريد علاقة جسديّة

طلاقها لا يعني بالتحديد أنّها ستسمح لك بعلاقة جسديّة منفتحة، فهي لها قيم دينية واجتماعية تحكمها ولا تريد الوقوع فى الخطأ .

ليست مستباحة للجميع

يعتقد بعض الناس ذوى الاختلال النفسي ان المرأة المطلّقة متاحة للجميع وهذا التفكير السائد هو مشكلة المجتمع نفسه وطريقة تفكيره، لأنّ المرأة المطلّقة كأي إمرأة ترتبط بمن تريد بالقواعد والحدود التي تحدّدها ويحددها اهلها .

إحترم إستقلاليّتها والوثوق بها واحترام طموحها

المطلّقة هي إمرأة مستقلّة ولديها طموح ، ففشل علاقتها بزوجها لا يعني أنّها ستجلس في المنزل محبطةً من دون أي أحلام أو أهداف لذلك ثق بها وإدعمها.

اذا كان لديها أولاد عليك إحترام ذلك

يجب إحترام أولادها كما تحترمها هي لأنّهم أهم ما في الدنيا بالنسبة لها.

انتبه جيدا لتصرّفاتك معها لأنّها ليست بحاجة لأحد

ثق تماما انها لا تحتاجك وليست متعطّشة لتدخل في علاقة مع أحد ومع أنّه من حقّها الطبيعي أن تحبّ، فهي ليست بحاجة لزوج لا يحترمها ويريد التسلية فقط ، فإذا ما شعرت بأنّ العلاقة ستنتهي بالفشل، ستقوم هي بنفسها بإنهائها من دون أن تتأثّر .