لقى اثنان من أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات مصرعهما، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، أثناء القبض عليهما بالطريق الإقليمي بالقاهرة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة أكدتها التحريات السرية، مفادها أن كل من المدعو سليم س.ف “26سنة عاطل” مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمدعو خالد س.ص “21سنة عاطل” مقيم بمحافظة شمال سيناء، يتخذان من المنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي بنطاق دائرة قسم شرطة بدر، مكانا للاتجار بالمواد المخدرة “الهيروين”، وترويجها على المترددين عليهما، وكذلك حيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافهما بمأمورية بالمكان المشار إليه، إلا أنه حال وصول المأذون بضبطهما مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية واستشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق النيران تجاههم، مما اضطر القوة الى مبادلتهما إطلاق النيران.

وأسفر تبادل اطلاق النيران عن إصابتهما بطلقات نارية بجميع أنحاء الجسم، ومصرعهما متأثرين بتلك الاصابات، وضبط بحوزتهما بندقية آلية غربي عيار 7.62×51مم، و18 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 16مم، وطلقة من ذات العيار، و5ر1 كيلو جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و4 هواتف محمولة، وصاعق كهربائي، وميزان حساس، و1500 جنيه... وجاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.