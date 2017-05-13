مقتل اثنين من أخطر تجار المخدرات بالطريق الإقليمي في القاهرة 2017-05-13 13:05:15
لقى اثنان من أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات مصرعهما، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، أثناء القبض عليهما بالطريق الإقليمي بالقاهرة.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة أكدتها التحريات السرية، مفادها أن كل من المدعو سليم س.ف “26سنة عاطل” مقيم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والمدعو خالد س.ص “21سنة عاطل” مقيم بمحافظة شمال سيناء، يتخذان من المنطقة الجبلية المتاخمة للطريق الإقليمي بنطاق دائرة قسم شرطة بدر، مكانا للاتجار بالمواد المخدرة “الهيروين”، وترويجها على المترددين عليهما، وكذلك حيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافهما بمأمورية بالمكان المشار إليه، إلا أنه حال وصول المأذون بضبطهما مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية واستشعارهما بالقوات، بادرا بإطلاق النيران تجاههم، مما اضطر القوة الى مبادلتهما إطلاق النيران.
وأسفر تبادل اطلاق النيران عن إصابتهما بطلقات نارية بجميع أنحاء الجسم، ومصرعهما متأثرين بتلك الاصابات، وضبط بحوزتهما بندقية آلية غربي عيار 7.62×51مم، و18 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 16مم، وطلقة من ذات العيار، و5ر1 كيلو جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و4 هواتف محمولة، وصاعق كهربائي، وميزان حساس، و1500 جنيه... وجاري تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.
-
التأشيرات «مجاناً» بين مصر والسودان لـ6 أشهر
اتفقت اللجنة القنصلية الطارئة بين مصر والسودان، برئاسة عبدالغني النعيم، وكيل الخارجية السودانية، والسفير خالد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين ...Fri, 12 May 2017 09:05:07 GMT
-
مصدر: تصفية مسؤول التدريب بـ«داعش» في سيناءFri, 12 May 2017 08:05:04 GMT
-
مقتل وإصابة 31 من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات جويةFri, 12 May 2017 09:01:11 GMT
-
سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضةFri, 12 May 2017 06:03:40 GMT
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT