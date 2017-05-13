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قابيل يصل بكين للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى
طارق قابيل
طارق قابيل

قابيل يصل بكين للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى

2017-05-13 13:04:39
وكالات

وصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلي العاصمة الصينية بكين اليوم /السبت/، للمشاركة فى منتدي (الحزام والطريق للتعاون الدولي)، الذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس الصينى شي جين بينغ غدا /الأحد/ وتستمر فعالياته يومين بحضور رؤساء دول وحكومات 29 دولة، ووفود من جميع أنحاء العالم.

وكان وزير التجارة والصناعة قد أكد، في تصريحات له قبيل مغادرته القاهرة متوجها لبكين، أن مبادرة الحزام والطريق تمثل آلية مهمة من آليات تحفيز الاقتصاد العالمي وتعزيز منظومة التعاون التجاري العالمي خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، لاسيما وأنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية لتنمية محور قناة السويس باعتباره أحد أهم المحاور اللوجيستية ليس على المستوى الاقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا.

ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، تشمل لقاء مع وزير التجارة الصيني إلي جانب لقاءات مع رؤساء عدد من كبري الشركات الصينية العاملة في مجالات الغزل والنسيج

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