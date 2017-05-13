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اللواء جاسر رياض: إصابة حسام عابدين حرمت مصر من ميدالية
دورة التضامن الاسلامي 2017

بدورة التضامن الإسلامي

اللواء جاسر رياض: إصابة حسام عابدين حرمت مصر من ميدالية

2017-05-13 13:01:47
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أعرب اللواء جاسر رياض، رئيس بعثة مصر في دورة العاب التضامن الإسلامي و عضو اللجنة الأولمبية، عن حزنه لاصابة لاعب منتخب الملاكمة حسام بكر عابدين وعدم تمكنه من المشاركة في المنافسات .

وقال اللواء جاسر، في تصرح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط،إن اللاعب حسام أصيب في جذع الرباط الخارجي من الركبة أثناء تدريباته لتمنعه من المشاركة في دورة ألعاب التضامن، مشيرا إلى عودة اللاعب إلى مصر فجر اليوم لاجراء الكشف الطبي اللازم عليه.

وكانت البعثة المصرية تضع آمالا كبيرة على الملاكم حسام بكر وقدرته في حصد ميدالية ملونة خاصة أنه صاحب برونزية بطولة العالم 2015.

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