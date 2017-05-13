اعلنت مجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات اليوم السبت تعرضها لموجة الهجمات الالكترونية المتزامنة التي استهدفت عشرات البلدان أمس الجمعة .

وقال متحدث باسم المجموعة انه جار تحليل الوضع لاتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الهجوم الالكتروني الذي طال عددا من مواقع رينو في فرنسا بالاضافة الى فرع الشركة في سلوفينيا “ريفوز” الذي شهد توقف حركة الانتاج.

وكانت هجمات إلكترونية استهدفت الجمعة، آلاف المؤسسات والأفراد، وتم رصد حوالي 75 ألف هجوم في 99 بلدا، وذلك في أكبر عملية قرصنة في التاريخ تمت بواسطة برنامج خبيث لابتزاز الأموال.

وتثير هذه الموجة من الهجمات الإلكترونية “على مستوى عالمي” قلق خبراء أمن المعلوماتية الذين حذروا من أن البرنامج الخبيث يقفل ملفات المستخدمين المستهدفين ويرغمهم على دفع مبلغ من المال على هيئة بيتكوينز مقابل إعادة فتحها.

وناشدت السلطات الأمريكية والبريطانية المستهدفين بعدم دفع الفدية، وتحديث برامج أمن المعلومات، وبرامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية.