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بث مباشر لمواجهة مانشستر وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي وليستر سيتي

بث مباشر لمواجهة مانشستر وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

2017-05-13 13:14:14

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي حسم لقبها هذا الموسم نادي تشيلسي.

وجاءت التشكيلة لتضم كاباييرو ، فيرناندينيو ، كومباني ، اوتامندي ، كليتشي ، توريه ، دي بروين ، سيلفا ، ستيرلينغ ، ساني ، جيسوس

أما الجانب الآخر فقد كشف كاسبر شمايكل المدير الفني لليستر سيتي عن تشكيلة فريقه التي جاءت على النحو التالي:

شمايكل ، سيمبسون ، بن علوان ، فوتشس ، تشيويل ، نديدي ، كينغ ، البرايتون ، محرز ، اوكازاكي ، فاردي.

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