أمرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بمد أجل الحكم في الطعنين المقامين من المحامين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه ‪ لجلسة ١٧ يونيو المقبل.

والجلسة كانت برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام.

وحكمت القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن‪.