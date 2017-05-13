 Moheet on google
السبت 13 مايو 2017 01:47 مساءً
روابط سريعة
مد أجل الحكم في طعن هشام طلعت على رفض الإفراج الصحي عنه
سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى

مد أجل الحكم في طعن هشام طلعت على رفض الإفراج الصحي عنه

2017-05-13 12:55:45
متابعات

أمرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بمد أجل الحكم في الطعنين المقامين من المحامين يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه ‪ لجلسة ١٧ يونيو المقبل.
والجلسة كانت برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام.
وحكمت القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن‪.

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3