مصر تشارك في معرض الصناعات الثقافية بالصين2017-05-13 13:33:27
يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، في فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض”شينزن” الدولي للصناعات الثقافية، والذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في آسيا ويقام حاليا خلال الفترة من 11 وحتي 15 مايو بمدينة شينزن الصينية.
وقال الدكتور أحمد عواض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية - في تصريح أمس الجمعة - إن المشاركة المصرية في المعرض تعد الأكبر من نوعها خلال الدورة الحالية من خلال جناح الصندوق، والذي تبلغ مساحته 144 متر مربع، مضيفا أنه ترجع أهمية المشاركة لإبراز البعد الثقافي للحرف التراثية المصرية، ومن جانب أخر مشاركة تجارية حيث سيتم السماح ببيع منتجات مصرية.
وأكد عواض أن المعروضات تتضمن ما يقرب من 700 عمل، تتضمن أعمال مركز الحرف التقليدية بالفسطاط وهي الخشب والحلي والسجاد اليدوي والخياميه والنحاس والخزف و الزجاج المعشق، بالإضافة إلى ورشة عمل حية أمام الجمهور وهي ورش الخط العربي، الخشب، النحاس، والتي تعد من أشهر الصناعات اليدوية في مصر، مشيرا إلى أن معرض شينزن يشارك فيه ما يقرب من 140 دولة من مختلف أنحاء العالم.
كما يشارك في الجناح الفنان محمد بغدادى المشرف علي ديوان الخط العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بورش ومحاضرات عن فنون الخط العربي على اختلاف مدارسه.
وكانت مصر قد شاركت في الدورة الماضية من معرض الصناعات الثقافية بشينزن الصينية، بجناح كبير ضم ورش حية للصناعات التقليدية ، بجانب ورش ومحاضرات الخط العربي، وقد حصل الجناح المصري علي درع التميز لأفضل عارضين لورشة الخط العربي والصدف.
يذكر أن معرض شيزن الدولي الثالث عشر للصناعات الثقافية (11 ـ 15 مايو)، يقام تحت عنوان تنمية الثقافة بجانب التجارة، ويشارك في تنظيمه وزارتي الثقافة والتجارة الصينيتين، بجانب الهيئة العامة للصحافة والمطبوعات والإذاعة والتليفزيون والسينما، مجلس تنمية التجارة الدولية، حكومة مقاطعة جوانجدونج وشينزن الشعبيتان، بالإضافة إلى عديد من الجهات الثقافية والصناعية بدولة الصين.
ويعد المعرض الأكبر والأهم في المجال الثقافي بالصين معتمد من الهيئة الدولية لصناعات المعارض“ufi”، حيث يهتم بإقامة جسر لتبادل الصناعات الثقافية بين الصين ومثيلاتها من الدول في ظل سياسات العولمة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 105 آلاف متر مربع، بمشاركة أكثر من ألفين و286 عارضا من داخل وخارج الصين، بحجم استثمارات 256 مليار يوان (ما يعادل 43 مليار دولار أمريكي).
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