عزيزى الرجل ... زوجتك ليست وعاء افراغ شهوة ، فلا تنس انها بشر لها من الاحاسيس والمشاعر ما تحتاجه لاشباع عاطفتها الحسية والجسدية .

لا تهمل المداعبة قبل الايلاج ، فإمتاع الحواس المختلفة من الشم والذوق والسمع والبصر واللمس لها من الاهمية ما يساعد على الانسجام الزوجى فى الفراش .

والقبلة بداية هى رسول العلاقة الجنسية بين الزوجين ولذلك فالعلاقة الزوجية لابد أن يسبقها الكثير من المقدمات، والقبلة هى أهم هذه المقدمات، ولا يخفى عن الأذهان نفور الكثير من الزوجات من العلاقة الزوجية بسبب جمودها وخلوها من القبلات فغاب عنهن الحمل والإنجاب لفترة طويلة.

والمداعبات التى تتم قبل المعاشرة الزوجية لها أهمية خاصة ، فهناك بعض الغدد التناسلية الظاهرة التى تفرز سائلأ مخاطيأ لزجا يساعد على إتمام اللقاء الجنسى بلا ألم بترطيب مهبل الزوجة.

ويجب أن تكون القبلة هى أول حوار جنسي بين العروسين فى ليلة الزفاف ، كما يجب أن تنتهى بها المعاشرة، فبعد الانتهاء من الجماع يشعر الرجل بالرغبة فى النوم، فى حين تحتاج المرأة لحوالى نصف ساعة أو أكثر حتى تستغرق فى النوم وحضن الزوج وقبلاته بعد الممارسة يساعدها على النوم السريع.

ولذا تخلص من الروتين فى العلاقة الزوجية فاللمسة والكلمة والهمسة لها أكبر الأثر ولها أهمية ملحوظة فى هذه العلاقة ، فغريزة حواء تفرض عليها بعض التمنع والتدلل، فيجب على الزوج أن لا يعتبر ذلك نوعأ من البرود، بل ويجب على الزوجة أن لا تبالغ فى امتناعها عن زوجها ، ونقول ان مداعبة ما قبل الجماع هي مقدمة مهمة، ربما يترتب عليها فشل أو نجاح العلاقة الجنسية كلها