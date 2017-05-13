قام اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حافظ غانم ، نائب رئيس البنك الدولى، بزيارة لمحافظة الدقهلية، بحضور المحافظ الدكتور أحمد الشعراوى، ونواب البرلمان، لمتابعة مشروع الصرف الصحى، الذى يموله البنك بـ550 مليون دولار ، بمحافظات الدقهلية، والشرقية ، والبحيرة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والموقف التنفيذى للمشروع، وإجراء حوارات مع أهالى القرى المستفيدين بالمشروع .

وقال المهندس عزت الصياد،رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية،إن الشركة توفر خدمة مياه الشرب لسكان المحافظة ، والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون نسمة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المنتجة حوالى 226 لتر/يوم، وعدد المشتركين بالخدمة 1.2 مليون مشترك، موضحاً أن إجمالى الطاقة الإنتاجية حوالى 1.41 مليون م3/يوم، يتم إنتاجها من خلال 13 محطة مياه مرشحة، منها 7 محطات حاصلة على شهادة “TSM”، و124 محطة مياه نقالي (مدمجة)، و54 محطة آبار ارتوازية، بجانب شبكات بطول حوالي 9.24 ألف كيلو متر طولي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية: بالنسبة للموقف الحالى لخدمة الصرف الصحى بالمحافظة، يوجد 616 محطة رفع، و47 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى لـ(20 مدينة + 93 قرية)، تنتج 466504 م3/يوم من المياه المعالجة (صرف معالج)، بينما هناك 345962 م3/يوم مياه غير معالجة (صرف سلبي)، هى ناتج صرف (مدينة + 331 قرية).

وبشأن موقف خدمات الصرف الصحى بالقرى، أوضح المهندس عزت الصياد أنه يوجد 93 قرية مخدومة بمحطات معالجة، بنسبة 18.7 %، و244 قرية مخدومة بمشروعات صرف صحي سلبي، بنسبة 48.9 %، وهناك 36 قرية بنسبة 7.2 يجري بها استكمالات، و29 قرية محرومة، بنسبة 6 %، بينما يوجد 96 قرية بنسبة 19.2 %، مخطط لها، وبانتهاء تنفيذ وتوصيل الخدمة للقرى المشاركة بهذا المشروع، وهى 94 قرية، ستصل الخدمة لنحو 40%.