اختير نجم بوليوود أميتاب باتشان Amitabh Bachchan سفيرا للنوايا الحسنة لالتهاب الكبد الوبائي لمنظمة الصحة العالمية في جنوب شرق منطقة آسيا إلى نشر الوعي حول هذا المرض.

وبمناسبة هذا الحدث، كشف الممثل السبعيني أنه كان يعاني من التهاب الكبد فيروس B . “عانيت ولا ازال اعاني من التهاب الكبد نتيجة لنقل الدم، ولقد أدركت كيف يمكن مقاومته إذا تم الكشف عنه في الوقت المناسب “.

وأضاف الممثل البالغ من العمر 74 عاما أنه أصيب بالفيروس بعد أن تم حقنه بدماء نحو 200 من المتبرعين عقب الحادث الذي تعرض له أثناء تصوير فيلمه “الحمال”.

كان أميتاب قد شغل في وقت سابق منصب سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في حملة القضاء على شلل الأطفال في الهند، الي جانب مساهمته في دعم وتشجيع مختلف القضايا ذات الصلة بالصحة مثل برنامج التحصين في مرحلة الطفولة، وحملة مكافحة السل ومبادرة “الهند نظيفة”.